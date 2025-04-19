Когда в Украине снова похолодает: в Укргидрометцентре дали ответ

Ожидать ли в Украине похолодание / © ТСН

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В Украине после 25 апреля ожидается некоторое изменение погодных процессов.

Возможно еще существенное похолодание с заморозками и снегом этой весной, в интервью «24 Каналу» рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

24-25 апреля погода будет достаточно разнообразна. 24-го в западных и северных областях, а 25-27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

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А вот 26-27 апреля ожидаем понижение температуры. Сейчас у нас преобладают потоки с юга, юго-востока, а вот после 24-го, начиная даже с 26 апреля, процессы уже меняются на северо-западные снова.

«Поэтому ждем постепенного снижения температуры на 5-10 градусов ниже по сравнению с той градацией, которая есть сейчас. То есть, когда у нас днем будет, например, 24 апреля +20 — +26, то потом снизится на 5-10 градусов, то есть кое-где уже может быть даже где-то до +10 — +15 градусов», — отметила Птуха.

По словам синоптикини, ночные заморозки «Укргидрометцентр» не прогнозирует, но будем наблюдать. Эти процессы будут больше с облачностью и осадками, поэтому и заморозков при таких условиях не должно быть. Но, конечно, будем уточнять, потому что это еще десять дней до того момента.

Относительно стабильного потепления, не бывает таких моментов, чтобы 20 градусов держалось всю весну и только потом шло на повышение. Нет, всегда есть колебания температуры разной интенсивности.

«Пока у нас до 25 апреля стабильно тепло, а потом уже немножко будет снижаться температура… Пока наслаждаемся теплом. А дальше у нас ожидается некоторое изменение погодных процессов. Насколько будет интенсивное понижение температуры внутри третьей декады апреля, уже будет видно где-то за 5 дней хотя бы до того дня», — резюмировала Птуха.

Напомним, в Польше предупредили об угрозе торнадо возле границы с Украиной. Скорость ветра во время шторма может достигать 100 км/ч.