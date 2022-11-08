Когда в Украине улучшится ситуация с электроэнергией: в ВР просят "немного потерпеть"

В ВР говорят, что продолжительность отключений уже уменьшилась.

Ситуация с электроэнергией в Украине должна значительно улучшиться до конца текущей недели, 13 ноября, или уже в начале следующей.

Об этом заявил глава комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире всеукраинского марафона.

По его словам, продолжительность отключений света уже уменьшилась и часто не превышает 12 часов.

"Нужно немного потерпеть, немного сэкономить. До конца недели, на следующей неделе, ситуация улучшится. Нужно понимать, что чудес не бывает, когда такое количество ракет прилетает по нашим объектами энергетической инфраструктуры, это имеет последствия", – сказал Герус.

Отключение света в Украине

Напомним, что отключения света в Украине начались в октябре 2022 года в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Ситуация в очередной раз обострилась 6-7 ноября. Стабилизационные и аварийные отключения стали применять в семи областях.

В Офисе президента Украины сообщили о тяжелой ситуации с электроснабжением в столице. Местные власти подготовили план эвакуации жителей Киева в случае полного отказа энергосети. Однако киевлян успокоили: сейчас никого не просят уезжать из города, такой нужды нет.

Дефицит электроэнергии: отключение света вне графика будет продолжаться

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