Когда в Украине улучшится ситуация со светом: эксперт назвал сроки

Свет / © unsplash.com

Россияне продолжают целенаправленно атаковать энергетические объекты Украины, пытаясь погрузить страну в блекаут. Несмотря на это, отечественная энергосистема остается в управляемом состоянии. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны во время последних атак удалось избежать катастрофических последствий. Восстановление поврежденных объектов продолжается непрерывно.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко для «24 Канала».

Как весеннее тепло повлияет на графики отключений

Сейчас в разных регионах Украины продолжают действовать плановые и аварийные графики обесточений. Однако у эксперта оптимистический прогноз на март. Ожидаемое потепление существенно облегчит ситуацию в энергосистеме благодаря природному снижению спроса на электроэнергию для обогрева.

«С повышением температуры воздуха снижается потребление электричества. Это естественный процесс. В масштабах страны каждый дополнительный градус плюсовой температуры снижает потребление на 150–180 МВт. Соответственно, когда наступит теплая погода (+5-10 градусов), это будет значительно способствовать тому, чтобы электричества в доступе было гораздо больше», — объяснил Харченко.

К чему готовятся энергетики

По оценкам специалиста, вероятность того, что Россия продолжит терроризировать украинскую энергетику в весенне-летний период, крайне высока. Отечественные энергетики это четко отдают себе отчет, поэтому сейчас продолжаются интенсивные работы по восстановлению генерирующих мощностей, а также высоковольтных и распределительных сетей.

Кроме того, уже сейчас началось планирование подготовки к следующему отопительному сезону.

Отдельным вызовом для энергосистемы станет летняя жара. Июль и август традиционно сопровождаются пиковым потреблением электроэнергии из-за массового использования кондиционеров.

«Так же идет подготовка к тому, как пройти июль и август, когда будет жара, наступит летний пик потребления электроэнергии. Это будет тоже вызовом», — подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Ситуация усугубляется тем, что ключевым источником электроэнергии в Украине являются атомные электростанции. Реакторы «Энергоатома» нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Потому избежать проведения текущих ремонтов в летние месяцы невозможно.

Харченко отметил, что график ремонтных работ будет максимально оптимизирован с учетом опыта предыдущих лет и ожидаемого потребления пиков. В то же время, для поддержания баланса в системе сейчас происходит ускоренный ввод в эксплуатацию дополнительных генерирующих мощностей объемом от 350 до 500 МВт.

Напомним, Харченко ранее также говорил жителям Киева, стоит быть готовыми к длительному периоду жизни в условиях дефицита электроэнергии. По его словам, даже в случае полного прекращения боевых действий возобновление столичной энергосистемы до уровня без почасовых графиков отключений может длиться не менее трех лет.

По его оценке, Киев остается одним из самых сложных регионов с точки зрения энергообеспечения из-за высокой концентрации бизнеса, инфраструктуры и потребления электроэнергии. Восстановление разрушенных объектов генерации и сетей является технически сложным и длительным процессом, который требует времени даже при финансировании.

Эксперт также обращал внимание, что ситуация с теплоснабжением может быть стабилизирована быстрее — к началу следующего отопительного сезона. Зато с электроэнергией проблематика значительно глубже из-за масштабов повреждений генерирующих мощностей.

Среди ключевых причин кризиса он называл недостаточную защищенность энергообъектов системами противовоздушной обороны и дефицит ракет для перехвата баллистических целей. Массированные удары по столичным теплоэлектроцентралям в начале года, по его словам, оказали существенное влияние на стабильность энергоснабжения.

Последующая ситуация с графиками отключений, по оценке Харченко, напрямую зависит от эффективности работы ПВО. Если новых масштабных разрушений удастся избежать, ограничения могут постепенно оказаться менее жесткими.