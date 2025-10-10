Когда в Украине восстановят электро- и водоснабжение: Свириденко дала прогноз по регионам

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

После ночной атаки 10 октября во всех регионах Украины начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, когда будет восстановлено электро- и водоснабжение.

Об этом она написала в Сети.

Глава правительства отметила, что Россия устроила очередную атаку по гражданской инфраструктуре. Это был один из крупнейших сконцентрированных и комбинированных ударов против объектов энергетики, и возникли существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

Сразу после отбоя тревоги во всех регионах начались восстановительные работы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего запитывания. На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии — генераторы, «Пункты незламности», дополнительная связь.

«В Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня«, — говорится в заявлении Свириденко.

Что касается света в Киеве, то сейчас уже заживлена критическая инфраструктура. Дальнейшие работы продолжаются. Через несколько часов Министерство энергетики предоставит обновление по ситуации.

В Киевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях сейчас действуют графики аварийных отключений света и специальные графики, о которых отдельно будут сообщать Минэнерго и «Укрэнерго».

Напомним, в ночь на 10 октября российская армия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетики по всей Украине. Значительное количество потребителей обесточено в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. В этих регионах применены аварийные графики отключений света.

Из-за комбинированной атаки на Кировоградскую область в Светловодске отключена водонасосная станция.

Из-за обстрелов Запорожья повреждены газовые объекты.