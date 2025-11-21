- Дата публикации
Когда в Украине впервые испытали ракету "Фламинго": в Генштабе рассказали
В Генштабе назвали FP-5 «Фламинго» экспериментальным оружием, но с большим потенциалом.
Силы обороны Украины впервые применили отечественную крылатую ракету FP-5 «Фламинго» весной 2025 года.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой на пресс-конференции компании-производителя Fire Point, передает Hromadske.
Лиховой отметил, что «Фламинго» демонстрирует «большие заявленные тактико-технические характеристики и большой потенциал развития». В то же время представитель Генштаба подчеркнул, что ракета все еще находится на экспериментальной стадии использования.
Потенциал и сложности «Фламинго»
По оценке специалистов Генерального штаба, ракетодрону FP-5 еще «следует пройти путь» к массовой эффективности, подобный тому, который прошел дрон FP-1 благодаря годам массового использования и доработок.
«Если дрон FT1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с FP5 это делать сложнее, потому что запуски исчисляются несколько другими числами», — объяснил Дмитрий Лиховой.
Масштабирование производства и завод в Дании
Главный технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что производство ракет расширяется и масштабируется в соответствии с первоначальными планами, и компания «вкладывается» в установленные сроки.
Совладельцы Fire Point также анонсировали строительство завода в Дании для изготовления твердотопливных двигателей, используемых в качестве ускорителей для FP-5, а также для находящихся в разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9.
«Это такой завод, который очень опасно иметь сейчас в Украине, потому что при сгорании хлората аммония в воздух выделяется около 30% соляной кислоты. Это экологическая катастрофа, если будет попадание в такой завод», — рассказал совладелец компании Денис Штиллерман.
