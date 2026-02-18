Когда в Украине закончатся морозы: синоптик раскрыла, с какого дня ждать плюсовую температуру

Осадки и гололедица на дорогах - прогноз погоды / © ТСН

В Украине будет продолжаться морозная погода, а активный циклон принесет новые осадки.

Об этом предупредила в эфире День.LIVE синоптик Наталья Птуха из Украинского гидрометеорологического центра.

По ее словам, в ближайшие дни, а именно 19–20 февраля, северные и центральные области, включая Черкасщину и Сумщину, накроет умеренный, а иногда значительный снег. На юго-востоке ожидается смесь дождя и мокрого снега, что может привести к гололедице на дорогах.

«С 23 февраля ожидается ослабление морозов и тенденция к плюсовым температурам. На западе и юге возможны прояснения днем, хотя ночью небольшие морозы пока сохранятся. Основное внимание стоит обратить на ближайшие дни — активный циклон пройдет с юго-запада через центральные области до северо-востока Украины», — отметила Птуха.

Что известно о циклоне, который накроет Украину

По словам синоптикини, надвигающийся циклон сочетает теплые и холодные воздушные массы, поэтому на юго-востоке ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, кое-где с гололедицей.

Погода в Киеве

В столице в ближайшие 3–4 дня предусматривают умеренный снег, который во второй половине дня будет прекращаться, поскольку циклон будет покидать территорию страны.

С 20 февраля новый атмосферный фронт с запада Украины принесет снеговую погоду в западные, северные и центральные области, а с 23 февраля установится классический западный перенос воздушных масс и температура постепенно повысится.

Напомним, ранее киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях. 19 февраля в Киеве будет ветреная и морозная погода. Синоптики объявили I уровень опасности.

На днях движение в столице остановилось из-за снегопада. Город сковали пробки, общественный транспорт курсировал со значительными отклонениями от графика, а на остановках образовались толпы людей.

О том, что 20 февраля Украину охватит холодная погода с сильным ветром и снегом, предупреждали метеорологи и раньше. Они также прогнозируют, что уже скоро ситуация начнет меняться и февраль станет ощутимо теплее.