Когда в Украине закончатся погодные "качели" и наступит теплая весна — объяснение эксперта

Последнюю неделю в Украине наблюдаются перепады и колебания температуры.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в эфире национального телемарафона рассказала, чего ожидать от погоды.

"Погодные качели, к сожалению, пока будут продолжаться. Они связаны с очень мощными процессами, происходящими в нашей атмосфере, в частности, в северном полушарии – это так называемое стратосферное потепление. Этот мощный струйный поток, постоянно сдерживавший арктический холод в районе полюса, к сожалению, благодаря стратосферному потеплению начинает постепенно разрушаться и благодаря этому мы видим такие прорывы арктического холода. Если в Украине действительно наблюдаются перепады температуры, которые могут достигать 5, 7 и 10 градусов, то в других странах температура опускается значительно ниже. Во многих регионах именно март стал самым теплым за прошлую зиму. Это при том, что зима у нас все же была достаточно теплой, а в Украине, возможно, и одной из самых теплых за многие годы", — пояснила она.

По словам эксперта, вообще для марта характерна достаточно неустойчивая погода, когда наблюдается колебание температуры воздуха, когда процессы постепенно перестраиваются с зимних на летние. Но как раз в этом году они усилились благодаря стратосферному потеплению с одной стороны и играют большую роль еще и другие мощные процессы в океане.

"Сейчас атмосфера находится в такой фазе, что заканчивается фаза Ла-Ниньо (оказывается как снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана), а в начале лета придет фаза Эль-Ниньо (заключается в резком повышении температуры (на 5-9 °C) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 миллионов км². Вот эта фаза, когда одно явление закончилось, а другое еще не началось и на него накладывается стратосферное потепление, оно и приводит к столь очень мощным колебаниям в атмосфере", — резюмировала Вера Балабух.

Напомним, в Украине 15 марта будет дождь, будет сильный ветер, температура – до +14°.

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