Когда в Украине заработает израильская система раннего оповещения: посол ответил

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время Kyiv Jewish Forum сообщил, что Израиль уже передал Украине все необходимое для запуска системы раннего оповещения. Процесс запуска сейчас находится на финальной стадии.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам посла, часть этой системы оповещения уже используется украинскими военными на фронте. В частности, речь идет об израильских трехмерных радарах.

Корнийчук также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сотрудничать в вопросе уничтожения иранских дронов.

"Мы видим, что наши две войны очень сильно соединены. У нас общие партнеры... и общие враги — Иран и его прокси, за которыми стоит Российская Федерация. Огромные склады российского оружия, свежего, производства в прошлом году, были использованы в Ливане. Я не удивлюсь, если завтра там будут найдены северокорейские ракеты. Потому что это части одной оси зла. на сегодняшний день", – объяснил он.

Напомним, Израиль согласился предоставить Украине системы раннего оповещения о подлете дронов и ракет более года назад. Посол Израиля в Украине рассказал о недостатках системы раннего оповещения и какие ракеты она может не обнаружить.

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