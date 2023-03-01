Когда в Украине завершится отопительный сезон: ответ "Нафтогаза"

В Украине отопительный сезон, вероятно, продлится до начала апреля. Если погода будет холодной, теплоснабжение могут продлить.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

"Есть надежды, что сможем это сделать (завершить отопительный сезон, — ТСН.ua) в самом начале апреля. Но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", — заявил он.

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Чернышев подчеркнул, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы как можно раньше. Он призвал украинцев бережно пользоваться отоплением.

Ранее мы сообщали, что жители Днепра массово не платят за отопление. В конце января сумма задолженности местных жителей составляла около 1,5 миллиарда гривен.

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