Когда в Украине ждать первый снег: метеоролог удивила прогнозом

Значительное похолодание и первый серьезный снег придут в Украину в конце ноября.

Об этом рассказала заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова в интервью Главреду.

Резкое похолодание, которое начнется примерно с 25 ноября, продлится до 3 декабря. Ночная температура в этот период может достигать -9…-12°C, дневная будет около нуля.

Первый серьезный снег будет до конца ноября. Тогда можно ожидать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега мы многое не увидим. Большого снежного покрова с заносами пока не прогнозирую», — отметила метеорологиня.

До второй декады ноября ожидаются дожди, наибольшее количество осадков возможно после 5 числа. Метеорологиня отмечает, что начало зимы тоже будет со снегом. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в первой половине декабря, особенно с 11 по 13 число.

Напомним, зима 2026 года в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. По словам заслуженной метеорологины Украины, доктора физико-математических наук Вазиры Мартазиновой, причиной этого является высокая активность арктического центра, занимающего в этом году значительно большую территорию.

Уже в ближайшие дни в Украину придет потепление. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +20°C.