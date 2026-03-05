Когда в Украину придет долгожданное потепление: синоптик назвал даты

Весна. / © Associated Press

В Украину пришла метеорологическая весна. Впрочем, тепло в первые дни марта «сдержано» и без существенных осадков. Причиной является блокировочный атмосферный процесс.

Об этом сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.

По его словам, над Украиной находится европейский погожий антициклон. Впрочем, регионы остаются на его восточной периферии, где властвуют ветры с северной составляющей.

«Это обуславливает морозные ночи и солнечные, по-весеннему теплые дни, что обеспечивает медленный процесс снеготаяния и постепенное развитие и прохождение весеннего половодья на реках», — сообщил синоптик.

Постригание говорит, что в ближайшие три дня характер погоды существенно не изменится. В пятницу, 6 марта, под влиянием восточного процесса возможно временное увеличение облачности и местами выпадения небольшого снега.

«Новая рабочая неделя обещает больше тепла до 2-7° ночью и 8-13° днем. Под напором циклона из южной Атлантики европейский антициклон отступит к востоку и Черкасщина окажется в его западной теплой части. На существенные осадки рассчитывать не стоит как минимум до 20 марта», — подчеркнул синоптик.

Прогноз погоды на март

Ранее в «Укргидрометцентре» дали предварительный прогноз о погоде в марте. Синоптики сообщили, что в регионах температура воздуха и количество осадков будет соответствовать норме. В первый месяц весны еще может наблюдаться гололедица и налипание мокрого снега.

В то же время, синоптик Иван Семилит говорит: несмотря на повышение температуры, март еще может удивить снеговой погодой. Он пояснил, что первый месяц весны является переходным, поэтому колебания и погодные качели возможны.

В свою очередь, синоптик Игорь Кибальчич назвал самые опасные даты в марте Температура будет выше нормы, но в некоторых областях в середине месяца ожидаются морозы до -13°. Возможны осадки в виде дождя или мокрого снега, снег будет постепенно таять, местами появится туман.