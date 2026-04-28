Когда в Украину придет долгожданное потепление: синоптик ответил

В Украине уже в начале мая начнется постепенное потепление. Хотя в некоторых регионах будет несколько прохладнее, заморозки будут отступать.

Об этом рассказал синоптик Иван Семилит в интервью для NV.

По его словам, холодная погода с заморозками на поверхности почвы и в воздухе начнет меняться в начале мая.

«1-2 мая преимущественно сухо. А еще без минуса в воздухе в темное время суток. Ночью 1-2 мая мы ожидаем уже в пределах +1+7° тепла. В большинстве областей будут сохраняться заморозки 0 -3°, но это только на поверхности почвы. Дневная температура воздуха повысится сначала до +7-13°, а в субботу, 2 мая, будет достигать +16°», — рассказал синоптик.

Впрочем, в восточных и северо-восточных областях все еще будет прохладнее. Впрочем, в Закарпатской области в конце недели синоптики прогнозируют до +19°.

В Киеве с 1 мая температура воздуха повысится до +12-15°, а в области даже до +16°

«В дальнейшем (в Украине — Ред.) ожидается повышение температуры, а именно ночью от +1-7° до +5-11°, а днем максимумы будут колебаться от +12-18° до +17-23°», — отметил эксперт.

Погода в Украине в мае

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в мае температура в Украине ожидается ниже обычной. Так, средняя месячная температура предполагается 12-15 °, а в горных районах Карпат 9-12 °). Это 0 на 1,5 градусов ниже нормы.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич подчеркнул, что на рубеже апреля и мая атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Впрочем, уже в первых числах мая «наметится тенденция постепенного потепления».

