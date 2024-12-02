Когда в Украину придет настоящая зимняя погода: синоптик сделал прогноз на декабрь

В этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь.

Об этом на портале "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, однако ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, охватившей большую часть Европы.

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"Это приведет к резким колебаниям температуры, порывистому ветру и значительным осадкам в виде мокрого снега и дождя", – прогнозирует синоптик.

В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

"После 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию. Однако его сила и продолжительность пока остаются неопределенными".

В целом, по его данным, декабрь этого года станет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0°С.

"Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды. На остальной территории страны среднемесячная температура ожидается в пределах -1...-4 °С, а в высокогорных районах Карпат — местами до -5...-7 °С, что соответствует многолетним нормам", – говорит эксперт по погоде.

Ранее синоптики сообщили, что погода на День святого Николая и до конца декабря обещает быть изменчивой, без устойчивого снежного покрова или сильных морозов. Больше об этом читайте в новости.

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