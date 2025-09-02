Когда в Украину придет настоящее осеннее похолодание: синоптик назвал дату

Белка. / © Unsplash

В Украине постепенное понижение температуры ожидается уже во второй половине сентября. До 12-13 сентября в регионах будет удерживаться антициклональный характер погоды.

Об этом рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра в комментарии "УНИАН Погода" Иван Семилит.

"Уже во второй половине месяца можем ожидать постепенное, не резкое, а именно постепенное снижение температуры. В частности с северо-восточной части. Можно сказать, что по диагонали будет она снижаться. То есть постепенное такое снижение у нас будет", — подчеркнул синоптик.

По словам Семилита, осень — наиболее переходный период года, а потому синоптические процессы изменчивы.

"Атмосфера не стоит на месте, а постоянно меняется. Из-за чего может до нас доходить прохладная воздушная масса с Атлантики, принося как прохладу, так и влагу, или это могут доходить воздушные массы с южных широт, то есть такие более тропические, принося более теплые показатели температуры к нам", — рассказал Семилит.

Напомним, синоптики шокировали прогнозом погоды на сентябрь. В частности, в "Укргидрометцентре" отмечают, что первый месяц осени не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. По предварительному прогнозу, в сентябре будет от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах — +11+12 градусов.