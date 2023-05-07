Когда в Украину придет настоящее потепление: синоптик дала неутешительный прогноз

Почти до конца мая температура воздуха будет подниматься постепенно.

В ближайшее время украинцам не следует ожидать высоких температур воздуха. Погода еще изменчива.

Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в комментарии "24 Каналу".

Наталья Птуха отмечает, что в ближайшее время быстрого потепления не будет. Температура будет подниматься медленно. О жаре в первой половине мая речь даже не идет.

"Комфортные (температуры – ред.), +25 градусов, возможно, будут только во второй половине мая", – добавила синоптик.

Стоит отметить, что 7 мая погода в Украине крайне испортилась. Синоптики обещают ветер, дожди и даже заморозки.

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