Когда в Украину придет настоящее тепло: подробный прогноз погоды к концу недели

Прохладная погода в Украине будет длиться несколько дней, однако уже в конце недели страну накроет настоящая летняя жара. По прогнозам синоптиков, температурный фон поднимется до +27 °С, но вместе с теплом вернутся грозы и град.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на портале meteoprog.

В четверг, 14 мая, в Украине будет держаться сухая погода без осадков, однако ночь будет критически холодной для некоторых регионов. Ночью и утром возможен туман, а ветер будет достигать 5–10 м/с.

«Температура воздуха ночью +6…+13 °С, на крайнем западном 0…+5 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-2 °С. Днем будет +16…+21 °С», — говорится в прогнозе.

В пятницу, 15 мая, погода будет стабильной на большей части территории, однако южные области ощутят влияние атмосферного фронта с Черного моря. Там ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха начнет постепенно расти, достигнув днем +18…+23 °С.

Уже в субботу, 16 мая ситуация изменится. Дождливая погода, которая начнется ночью на юге, днем распространится на большую часть территории Украины. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

«Местами ожидаются грозы, град и шквалы 15–20 м/с. Температура ночью будет +7…+12 °С. Днем уже станет теплее до +21…+26 °С», — отмечает Кибальчич.

В конце недели, 17 мая, летнее тепло окончательно закрепится в Украине. В большинстве регионов пройдут небольшие временами умеренные дожди, а в западных областях осадки могут быть значительными.

Несмотря на дожди, столбики термометров покажут настоящие летние значения. Ночью ожидается +8…+14 °С, а днем воздух прогреется до +22…+27 °С. Теплее всего будет в центральных и восточных регионах, тогда как на западе будет немного свежее из-за интенсивных осадков.

Напомним, 13 мая синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в Украине из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В большинстве областей ожидаются дожди, порывистый ветер, понижение температуры и местами грозы.

Также метеорологи прогнозировали похолодание с угрозой ночных заморозков в западных регионах. По данным синоптиков, неустойчивая погода продлится несколько дней и может усложнить работу транспорта и коммунальных служб.

