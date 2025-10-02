Когда в Украину придет небольшое "бабье лето": синоптик ответила

Погода / © Pixabay

Украинцев в выходные 4-5 октября ожидает небольшое потепление. Уже в пятницу, 3 октября, ожидается солнце.

Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE.

Как отметила специалист, в этом году лето длилось почти на неделю дольше климатической нормы и завершилось только в конце сентября. После этого в большинство регионов пришла метеорологическая осень. Сейчас наблюдается довольно прохладная погода, впрочем, она вообще присуща этому сезону. Аномальные показатели температура не демонстрирует.

"Исходным изменится ветер, появится южная составляющая. Будет повышение температуры на несколько градусов. В пятницу ожидается перерыв в осадках, будет даже прояснение. Солнце проглядит сквозь облака и придаст тепла, дневные максимумы будут несколько выше. На выходных температура повысится еще на несколько градусов благодаря.

На юго-востоке столбики термометров могут подняться до +20 °C. В большинстве областей – до +10…+15 °C. В то же время, прогнозируются дожди.

Как мы писали, 2 октября на Украине будет днем температурных контрастов. Погода будет разительно отличаться в зависимости от региона.

Так, на западе, севере, части центральных областей днем предполагается не выше +6+10 градусов. В то время как на востоке столбики термометров смогут подняться до +14+18 градусов. В Киеве 2 октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов.