Когда в Украину придет потепление: известная синоптик дала ответ

Наталья Диденко прогнозирует, что раньше выходных потепления ждать не стоит.

В среду, 29 марта, в Украине станет еще холоднее, а повышение температуры ожидается в начале апреля.

Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра практически повсюду в течение дня ожидается не выше 0…5 градусов. На юге и крайнем востоке будет теплее, +5...+9 градусов, а в Луганской области воздух прогреется до +10 градусов.

Существенных осадков в среду в Украине не предвидится, только на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке – небольшого дождя.

"Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами. Осторожно!" – предупредила синоптик.

"Потепление придет в конце недели", — резюмировала она.

Погода в Киеве

29 марта ночью и утром в Киеве синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, несмотря на похолодание и стремительное изменение погоды, весна все же берет свое. В Киеве на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе уже расцвели первые сакуры.

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