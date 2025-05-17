В Украине будет дождь / © unsplash.com

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Всю неделю дождливо, не особенно погода порадует и выходными, говорят синоптики, но называют дату, когда можно ожидать потепления.

Все детали — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Эта неделя удивила украинцев погодой, май оказался холодным и дождливым, но и на выходных не удастся свободно прогуляться по парку, потому что синоптики прогнозируют все еще прохладную погоду.

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В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. О том, что лета ожидать пока не стоит, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. Он пояснил, что в Украину будет поступать холодный воздух из северных регионов Европы. Вследствие этого в течение второй декады мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода с температурой на 4-8 ° С ниже климатической нормы.

Также он дал прогноз на выходные.

В субботу, 17 мая, под влиянием малоподвижного циклона, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Возможны грозы.

Ветер юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 5-10 м/с. Температура днем +13…+18°С, в западных областях +8…+13°С.

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В воскресенье, 18 мая, ночью на Левобережье Украины пройдут значительные дожди, днем в большинстве областей прогнозируются умеренные, в Карпатском регионе — значительные дожди. Местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+8°С, в западной части местами заморозки 0…-3°С; днем +13…+18 °С, на крайнем западе +8…+13 °С.

Тем временем синоптик Наталья Диденко говорит, что незначительное потепление ожидается только после 20 мая.

Кроме того, синоптики понемногу прогнозируют, каким может быть начало лета.

Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным. В горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях возможны заморозки до -5 ° C, особенно на высокогорье Карпат.

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В Киеве июнь обещает быть теплым с дневными температурами до +25 °C и ночными — до +15 °C. Осадки будут умеренными, с преобладанием сухой и солнечной погоды.

В частности, климатолог Вера Балабух рассказала, что лето в этом году может быть жарким и засушливым.

Средняя сезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может быть меньше обычного. Это создает риск мощных пожаров. Балабух также добавила, что в последние годы привычными для каждого лета стали температурные рекорды, и 2025 год, вероятнее всего, не будет исключением.

По словам климатолога, невозможно точно предсказать предельные значения температуры для лета. Такие прогнозы указывают на общие тенденции, а более точная информация появится за несколько суток до наступления ответного события.

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Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз по погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладнее, а июль и август — очень теплыми.