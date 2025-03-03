Когда в Украину придет весеннее тепло: синоптик сделала обнадеживающий прогноз

Первая рабочая весенняя синоптическая неделя в Украине не подведет. Постепенно будет нарастать тепло и уже в середине недели максимальная температура воздуха будет +10+15 градусов, в западных областях до +17 градусов.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в соцсетях.

В то же время, Диденко отметила, что тепло будет нарастать постепенно и во вторник, 4 марта, еще будет холодно.

"Но не торопимся – у нас еще вторник не обласканый. 4-го марта в Украине ожидается сухая погода, повсюду без осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +3+8 градусов, на востоке +2+5 градусов, в западной части +7+12 градусов", – прогнозирует она.

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Синоптик также предупредила о сильных порывах ветра.

"Весна – пора перемен, выхода из своеобразной спячки (хотя кто там спит) и поэтому всегда атмосфера активнее гоняет табуны облаков. Таким собакой-пастухом для весенних облаков будет сильный ветер западного происхождения. Будьте осторожны – порывы могут достигать 15-20 м/с!" – подчеркнула она.

Диденко прогнозирует, что в Киеве во вторник также ожидается сильный ветер, поэтому не стоит задерживаться под огромными деревьями! Осадки 4 марта маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов.

"А уже со среды градусы – тыгыдик, тыгыдик вверх – до первого настоящего весеннего тепла!" – резюмировала синоптик.

Ранее ТСН.ua обнародовал прогноз погоды на март: синоптики ошарашили неожиданным "разворотом" температуры.

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