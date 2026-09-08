Когда в Украину вернется летняя жара: синоптики назвали дату и предупредили об опасности

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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Вскоре в Украину вернётся летняя жара, которая задержится в стране под влиянием южного антициклона.

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон, который принесет сухую, солнечную и комфортную погоду без осадков. Во вторник, 8 сентября, температура достигнет +22…+25 градусов тепла, а на западе — до +28. Как сообщает Диденко, в среду и четверг, 9–10 сентября, по всей стране сохранится летняя жара от +25 до +30 градусов тепла с большим количеством солнца днем и осенними туманами.

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В то же время руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также прогнозирует сухую и тёплую погоду в Украине 8 сентября. По его словам, температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах от +21 до +26 градусов тепла.

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Кроме того, Постригань предупреждает, что 9–10 сентября мощный антициклон «Ульрих» переместится из Европы в южные широты.

«При такой атмосферной конфигурации в наш регион будет поступать субтропический воздух. Температура воздуха повысится: ночью 11–16º, днём 23–28º. Осадков не ожидается», — сообщает синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют по стране 8 сентября переменчивую погоду, без осадков.

Ветер на Правобережье будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, на Левобережье ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

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Ночью температура будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 8 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине.

«8–10 сентября в большинстве северных и восточных областей, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму, 9–10 сентября также в Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях будет объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды для крупных городов Украины на 8 сентября.

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