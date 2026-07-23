Когда в Украину вернется настоящая жара: синоптик о погоде до конца июля

Погода в Украине 24 июля: где дожди и когда вернется жара / © ТСН

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В пятницу, 24 июля, в Украине ожидается контраст погоды — от ливней и прохлады до +17°C в западных областях до сухих и теплых +28°C на востоке и юге. Однако уже после выходных в стране начнется потепление, которое в начале следующей недели принесет жару.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на пятницу, 24 июля

По словам синоптика, прохладнее всего в конце рабочей недели будет в западных областях, на Сумщине, Полтавщине и в отдельных районах Днепропетровщины. Там дневная температура воздуха будет лишь +17…+20°C.

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На остальной территории Украины средняя температура будет держаться на уровне +20…+24°C, а самую теплую погоду следует ожидать в восточных областях и в Одесской области — от +24°C до +28°C.

Где завтра будут дожди

Западные области: ожидаются более интенсивные дожди, местами возможны сильные ливни.

Остальные территории: будет преобладать сухая и солнечная погода, но возможны кратковременные локальные дожди.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве 24 июля кратковременный дождь будет чередоваться с ясной красивой погодой. Дневная температура воздуха около +23 +24 градуса.

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Когда придет жара

Диденко отмечает, что, начиная с выходных, температура воздуха будет расти даже в тех регионах, где в конце недели удерживалась прохлада.

В понедельник, 27 июля, температура воздуха повысится до +30+32 градусов, вторник-среда (28-29 июля) — опять небольшое снижение температуры.

«А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре», — подытожила Диденко.

Ранее синоптик Укргидрометцентра заявил, что в начале следующей недели будет ощутимое похолодание.

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