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Когда в Украину вернется настоящая жара: синоптик о погоде до конца июля
24 июля в Украине ожидается синоптический контраст: от ливней и прохладных +17°C на западе до сухих +28°C на востоке и юге. Однако прохлада будет продолжаться недолго — дальше украинцев снова будет ждать жара.
В пятницу, 24 июля, в Украине ожидается контраст погоды — от ливней и прохлады до +17°C в западных областях до сухих и теплых +28°C на востоке и юге. Однако уже после выходных в стране начнется потепление, которое в начале следующей недели принесет жару.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на пятницу, 24 июля
По словам синоптика, прохладнее всего в конце рабочей недели будет в западных областях, на Сумщине, Полтавщине и в отдельных районах Днепропетровщины. Там дневная температура воздуха будет лишь +17…+20°C.
На остальной территории Украины средняя температура будет держаться на уровне +20…+24°C, а самую теплую погоду следует ожидать в восточных областях и в Одесской области — от +24°C до +28°C.
Где завтра будут дожди
Западные области: ожидаются более интенсивные дожди, местами возможны сильные ливни.
Остальные территории: будет преобладать сухая и солнечная погода, но возможны кратковременные локальные дожди.
Погода в Киеве
По словам Диденко, в Киеве 24 июля кратковременный дождь будет чередоваться с ясной красивой погодой. Дневная температура воздуха около +23 +24 градуса.
Когда придет жара
Диденко отмечает, что, начиная с выходных, температура воздуха будет расти даже в тех регионах, где в конце недели удерживалась прохлада.
В понедельник, 27 июля, температура воздуха повысится до +30+32 градусов, вторник-среда (28-29 июля) — опять небольшое снижение температуры.
«А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре», — подытожила Диденко.
Ранее синоптик Укргидрометцентра заявил, что в начале следующей недели будет ощутимое похолодание.