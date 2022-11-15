Когда в Украины будут предпосылки для переговоров с Россией: эксперт ответил

Предпосылки для переговоров между Украиной и РФ могут появиться весной.

Украину, вероятно, ждет тяжелая артиллерийская война и только по ее результатам у нас будут предпосылки для переговоров.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире информационного телемарафона.

По его словам, у России есть еще большой запас прочности.

"Вероятнее всего, нас впереди ждет тяжелая артиллерийская война. И только по ее результатам весной, когда их военно-промышленный комплекс по-настоящему забуксует, у нас будут какие-то предпосылки к разговору", — рассказал он.

Переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения к участникам саммита G20 заявил, что сейчас пришло время, когда можно закончить разрушительную войну, которую начала Россия.

Глава государства подчеркнул, что Кремль должен подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Президент акцентировал, что больше никаких договоренностей типа "Минская-3" не будет.

Также советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам для установления мира в Украине.

9 октября спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

Впрочем, после отступления из Херсона Россия начала снова продвигать свои условия для переговоров. У Лаврова утверждают, что не будут выводить свои оккупационные войска с временно захваченных ими территорий Украины, что является ключевой позицией Украины для начала диалога с Москвой.

Спикер Министерства иностранных дел Украины, комментируя очередные ультиматумы РФ, заявил, что Москва "находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия".

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