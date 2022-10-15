Когда в ВСУ могут появиться истребители F-15 или F-16: Жданов порадовал прогнозом

Военный эксперт Олег Жданов считает, что американские истребители F-15 или F-16 могут появиться в Воздушных силах ВСУ уже зимой.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала.

"Я думаю, что американские самолеты могут у нас появиться где-то до конца текущего года. Зимой, я вполне допускаю, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины могут появиться американские самолеты. Что это будет — F-15, 16 или F-18 – сказать на сегодняшний день практически невозможно. Знаю только, что наши пилоты тренируются, кажется, на F-15 или на F-16. Точной информации по этому вопросу пока нет", – рассказал военный эксперт.

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"С 1 октября этого года, когда начался новый финансовый год в США, в новом оборонном бюджете страны предусмотрено 100 млн долл. на обучение пилотов ВСУ. Явно – не на Миг и не на Су. Так что я не исключаю зимой появления самолетов западного образца в составе Воздушных сил Украины", – заметил Жданов.

Напомним, истребители F-16 и F-15 могут существенно переломить ход войны и намного улучшить ситуацию на фронте для Украины. Об этом ранее заявил военный эксперт Петр Чернык.

Украина сможет получить самолеты F-16 через два-три года после принятия политического решения об их поставке. Такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Геккер. Он объяснил, что все из-за сложностей: обучения и материально-технического вопроса.

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