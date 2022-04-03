Когда Вербное воскресенье 2022 года: традиции великого церковного праздника

Вербное воскресенье – один из главных христианских праздников, во время которого в храмах освящают иву. ТСН.ua рассказывает, когда Вербра воскресенье 2022 года и каких традиций следует придерживаться.

Вербное воскресенье – это двунадесятый праздник, означающий вход Господень в Иерусалим накануне его сверхчеловеческих страданий и смерти на Голгофе. В этот день у православных верующих принято ходить в церковь, освящать вербу и проводить разные уже ставшие традиционными ритуалы.

Когда Вербное воскресенье 2022 года и история праздника

Дата празднования Вербного воскресенья привязана к Пасхе, а потому ежегодно меняется. В 2022 году она приходится на 17 апреля. А через неделю православные будут праздновать один из самых больших праздников — Пасху.

Почему выбрали именно иву? Это дерево – символ пальмовых веточек, которыми иудеи приветствовали Иисуса Христа во время входа в Иерусалим. Из-за того, что в Украине пальмы не растут, их решили заменить ивой. Наши предки считали, что она символизирует пробуждение после зимнего сна, новую жизнь.

Что верующие несут в Церковь в Вербное воскресенье?

Что верующие несут в церковь в Вербное воскресенье / pixabay.com

По традиции в Вербное воскресенье в церкви освящают именно веточки ивы. Также верующие ставят свечи за здоровье своих близких, просят святых за благополучие в семьях. После богослужения, когда возвращаются домой, то пытаются сразу посадить одну или несколько веточек в землю возле дома, "чтобы росла Богу во славу, а нам, людям, на употребление". Остальные обязательно несли в дом и ставили перед оскорблениями. Если же заставали кого-то из членов семьи, кто проспал службу и не пришел в церковь, то били веточками ивы и говорили: " Не я бью — ива бьет, через неделю Пасху, недалекое красное яичко! ".

А молодые девушки и парни в шутку бились освященной ивой перед церковью и по дороге домой и громко выкрикивают: " Будь велик, как ива, а здоров, как вода, а богат, как земля! ".

Освященная ива считается священной, а потому топтать веточки запрещалось. Поэтому даже очень мелкие ветви, которые оставались, пытались сжечь в огне.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

Православной церковью запрещается немало действий:

убирать, гладить, делать ремонт, стирать;

вышивать, вязать и заниматься рукоделием;

готовить горячие блюда;

обижаться, ссориться, сплетничать;

венчаться, жениться, крестить детей и устраивать веселые застолья.

Поскольку Вербное воскресенье всегда приходится на период Великого поста, запрещается употреблять молочные и мясные продукты. Но дается послабление на употребление рыбы и небольшое количество вина. В целом желательно, чтобы на праздничном столе стояли блюда из овощей и фруктов.