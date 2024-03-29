Когда Верховная Рада приступит к закону о мобилизации: нардеп сообщил детали

В парламенте уже завершили рассмотрение всех поправок к проекту закона по мобилизационным мерам. Однако это не означает, что закон будет принят быстро.
Комитет по вопросам обороны сегодня, 29 марта, завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Законопроект еще ждет пару изменений к голосованию во втором чтении. Во-первых, сейчас будут рассматривать дополнительные комитетские правки. Это еще долго. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Но уже понятно, что через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале парламента. И я, кстати, не думаю, что будет сильно кто-то затягивать с правками", — написал он.
Напомним:
25 декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". В частности, им предлагается понижение призывного возраста от 27 до 25 лет; предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительного отпуска на 90 дней; привлечение местных властей к мобилизации и т.д.
Тогда в пояснительной записке указывали положения, которые предлагаются в документе, а именно:
- снижение призывного возраста от 27 до 25 лет
- предоставление возможности освободившимся из плена военнослужащим дополнительного отпуска на 90 дней
- привлечение местных властей к мобилизации
- уточнение норм "об исполнении военно-транспортной обязанности"
- уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации
- уточнение оснований для отсрочки или освобождения от призыва;
- установление дополнительных обстоятельств для освобождения или отсрочки военнообязанных от призыва
- исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе
- исключение срочной военной службы — как вида военной службы и увольнения со службы в запас военных срочной военной службы
- для всех граждан базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях
- введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку
- установление ограничения прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы
- предоставление полномочий Национальной полиции об участии в мероприятиях о мобилизации
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Один на коне, другой на авто! Два брата с топорами набросились на работников ТЦК!
Читайте также: