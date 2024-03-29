Когда Верховная Рада приступит к закону о мобилизации: нардеп сообщил детали

В парламенте уже завершили рассмотрение всех поправок к проекту закона по мобилизационным мерам. Однако это не означает, что закон будет принят быстро.

Комитет по вопросам обороны сегодня, 29 марта, завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Законопроект еще ждет пару изменений к голосованию во втором чтении. Во-первых, сейчас будут рассматривать дополнительные комитетские правки. Это еще долго. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Но уже понятно, что через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале парламента. И я, кстати, не думаю, что будет сильно кто-то затягивать с правками", — написал он.

Напомним:

25 декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". В частности, им предлагается понижение призывного возраста от 27 до 25 лет; предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительного отпуска на 90 дней; привлечение местных властей к мобилизации и т.д.

Тогда в пояснительной записке указывали положения, которые предлагаются в документе, а именно:

снижение призывного возраста от 27 до 25 лет

предоставление возможности освободившимся из плена военнослужащим дополнительного отпуска на 90 дней

привлечение местных властей к мобилизации

уточнение норм "об исполнении военно-транспортной обязанности"

уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации

уточнение оснований для отсрочки или освобождения от призыва;

установление дополнительных обстоятельств для освобождения или отсрочки военнообязанных от призыва

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе

исключение срочной военной службы — как вида военной службы и увольнения со службы в запас военных срочной военной службы

для всех граждан базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку

установление ограничения прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы

предоставление полномочий Национальной полиции об участии в мероприятиях о мобилизации

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