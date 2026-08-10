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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Когда вернется жара: синоптик рассказала о погодных качелях в ближайшие дни

Во вторник, 11 августа, Украину накроет короткая волна жары до +33 °C, которую уже на следующий день сменит комфортная прохлада до +20…+26 °C. С

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Температурные качели: какой будет погода до воскресенья

Температурные качели: какой будет погода к воскресенью / © unsplash.com

В ближайшие дни украинцев ожидает контрастная погода: после всплеска жары 11 августа в большинство областей придет ощутимая прохлада. Однако уже в конце недели высокие температуры снова вернутся.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник 11 августа температура воздуха в большинстве областей в течение дня составит +29+33 градуса. В западных областях несколько прохладнее — +23+28 градусов.

В среду, 12 августа, температура снизится до +20+26 градусов. Только на юге и юго-востоке будет жарче, +28+31 градус.

Во вторник есть вероятность небольших дождей на западе и севере Украины. На остальной территории будет сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 11 августа жара ожидается до +30 градусов. А уже 12 августа снова прохладнее, +23+25 градусов. Существенных осадков не предвидится (возможны лишь незначительные капли).

Погода до конца недели

По словам синоптика, рабочая неделя в целом обещает умеренную и комфортную температуру воздуха. Однако уже на выходных в Украине снова подпечет столбики термометров поднимутся до +30…+34 °C.

«Однако уже август, ночи явно свежие, можно спать с открытым окном, из которого заплывает роскошный вкусный воздух зрелого лета», — подытожила Диденко.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, когда раскалит до +36 и будет дождь до конца недели в Украине.

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