Когда вернутся регулярные графики отключений: эксперты оценили шансы апокалиптического сценария

Летом и в начале сентября украинцы жили в условиях отключений света, но графики отключений пока не применяют.

Эксперты рассказали "РБК-Украина", когда они вернутся на регулярной основе.

В частности, глава Минэнерго Герман Галущенко отметил, что с 2022 до 2024 года объекты украинской энергетики подверглись более 1000 атакам. И нет ни одного региона, ни одного вида энергетической инфраструктуры, которая не пострадала бы.

"Общие потери наших мощностей в результате атак в этом году превышают 9 ГВт. 26 августа Россия впервые ударила по украинским подстанциям баллистическими ракетами. В результате около 4 млн человек срочно отключили от электроэнергии. Чтобы восстановиться, понадобилось примерно 13 дней", – пояснил он.

Согласно заявлениям президента Владимира Зеленского, в прошлом году максимальное потребление зимой составило как раз эти 18 ГВт. Сколько доступно сейчас – неизвестно. Но до холодов Украина вряд ли успеет восстановить необходимые объемы.

Таким образом, регулярные графики в любом случае вернутся ближе к зиме. Хотя не факт, что сразу с началом отопительного сезона.

"Это, скорее, будет связано с похолоданием. Когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, возможен постепенный возврат графиков стабилизационных отключений. Сначала одна очередь, а дальше, когда температура упадет еще ниже, и больше очередей", – дал прогноз директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, все будет определяться темпами восстановления (поскольку работы будут продолжаться и после начала отопительного сезона), погодой и интенсивностью обстрелов энергетической инфраструктуры, если таковые будут.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прогнозирует возвращение графиков на середину-конец ноября.

"Конечно, прогнозировать сложно. Многое зависит от планов россиян и возможностей нашей противовоздушной обороны. Думаю, даже в Минэнерго и "Укрэнерго" пока не знают, какими будут графики. Во-первых, сложно сказать, сколько смогут отремонтировать поврежденных блоков на ТЭС. По. -Второе, будут ли у нас возможности отбивать атаки россиян. Поэтому сколько часов, сколько очередей — сейчас это гадание на кофейной гуще", — объяснил он.

Напомним, в "Укрэнерго" заявили, что пока сложно спрогнозировать, сколько часов со светом будут украинцы в холодное время. Это, в частности, зависит от погоды и объемов импорта электроэнергии.

26 августа Россия совершила самую масштабную с начала войны атаку на украинскую энергосистему.