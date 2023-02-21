Когда весеннее равноденствие 2023 года: особенности, народные традиции и приметы

У наших предков день весеннего равноденствия ассоциировался с приходом весны и тепла. Читайте в материале ТСН.ua, когда он наступает в 2023 году, и какие традиции существуют.

В старину день весеннего равноденствия означал, что зима "уходит в спячку", дни начинают увеличиваться и скоро наступит настоящая весна. Именно в эту дату Земля, вращаясь вокруг своей мысленно проходящей через полюсы оси, и одновременно двигаясь вокруг Солнца, располагается так по отношению к светилу, что солнечные лучи падают прямо на экватор. Северное и Южное полушария освещаются одинаково, поэтому продолжительность дня и ночи по всему миру длится одинаковое количество часов.

2023 день весеннего равноденствия приходится на 20 марта, это будет понедельник. К 2043 году сохранится именно эта дата, а уже с 2044 года день весеннего равноденствия будет приходиться на 19 марта.

В этот день Земля пройдет ровно одну четверть пути вокруг Солнца, и в 17:35 по киевскому времени начнется астрономическая весна.

Традиции и народные обряды

День весеннего равноденствия 2023 / Фото: Pexels

С давних времен день весеннего равноденствия имел очень символическое значение. Он означал начало весны и пробуждения природы с долгих зимних дней.

Именно в день весеннего равноденствия славяне встречали Новый год. В те времена наши предки почитали языческих богов, а особенно Медвежье божество. Ведь верили, что именно в этот день просыпаются звери после зимней спячки. Существовала традиция с утра идти в лес, нести пироги и вареники, раскладывать их на пнях и праздновать.

Весьма интересной была церемония "пробуждения медведя". В заре подготовленной яме, покрытой хворостом, хоронили ряженого мужчину. Сначала вокруг водили хороводы, пели, танцевали, кричали. Этим пытались "пробудить" зверя. Потом начинали бросать в него снежки и ветки деревьев. Ряженый не мог выйти из ямы, пока к нему не спускалась девушка, которая "отрывала" кусок его кожи, а затем убегала. Тогда мужчина вылезал из своего укрытия, разминался и искал обидчицу. Когда же находил, то сжимал в крепких объятиях.

Хозяйки в этот день выпекали печенье в форме жаворонков. Первое лакомство всегда оставляло Медвежьему божеству. Это делалось, чтобы задобрить его и попросить, чтобы хищники не нападали на мужчин, ходящих на охоту.

Также в день весеннего равноденствия всегда была ярмарка. Когда люди шли на него, то пели и танцевали. Участвовали в различных играх: перетаскивали канаты, прыгали через огонь.

К вечеру на площади города или села жгли костер. Пытались сделать как можно выше и ярче, потому что верили, что такое залог долгой и счастливой жизни. Завершалось празднование тем, что ребята катили с холмов горящие колеса, являвшиеся символами Солнца.

День весеннего равноденствия: приметы

С крыш капает – будет плодородный год.

Если к вечеру похолодало, ждите заморозки.

Прилетели журавли 20 марта – весна будет поздней.

Мороз в день весеннего равноденствия означает, что еще в сорок дней будет такая погода.

Уже прилетели из теплых краев птицы, хорошо уродившие хлеб.

Что нельзя делать 20 марта

В этот день старались не кричать на детей и не обижать их. Также не отказывали в просьбах. Среди наших предков было поверье, что потом исправить последствия такого поведения довольно трудно. Не думайте о плохом, чтобы не привлечь в свою жизнь негатив.

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