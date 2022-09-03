Когда включат отопление и не будет ли холодно в квартирах: в правительстве рассказали, каким будет отопительный сезон

В правительстве прогнозируют, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым холодным за всю историю независимой Украины. Он начнется, когда на воздухе температура воздуха упадает ниже 8 градусов тепла.

В квартирах украинцев зимой должно быть не менее 18 градусов.

Об этом говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона по запросу РБК-Украина.

Также читайте Власть Киева об отопительном сезоне: эта зима для горожан должна стать проверкой возможности сохранения тепла

Когда включат отопление и сколько будет продолжаться

Решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. превышает +8°С", — говорится в запросе.

Какая будет температура в жилых помещениях

В правительстве сообщили, что действующими нормами определено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в краеугольных комнатах +20°С. В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения.

Напомним, ранее сообщалось, что к середине октября, по прогнозным расчетам, Украина накопит около 14 млрд кубометров газа. Председатель "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон уверен, что этих запасов газа хватит для умеренного прохождения отопительного сезона.

Отопительный сезон в Украине: хватит ли украинского газа и будут ли поставки из Европы

Читайте также: