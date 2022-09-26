Когда включат отопление: когда начнется отопительный сезон в Киевской области, где не будет тепла

В Украине в этом году отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура 3 дня будет не выше +8°. Отопление отключат весной, когда среднесуточная температура за 3 дня превысит это значение.

Первые заморозки в течение трех дней со средней температурой +8° по прогнозам погоды ожидаются 6-8 ноября 2022 года. Тогда, скорее всего, и включат отопление. Температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +16.

Когда включат отопление в Киевской области

Власти Киевской области, чтобы завершить подготовку к отопительному сезону, ожидают поступления дополнительного финансирования от Кабинета министров Украины, в регионе, – рассказал руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы. В частности, из 26 тысяч поврежденных объектов полностью разрушены пять тысяч частных домов, пять крупных школ, а также еще 127 образовательных и 107 медицинских учреждений повреждены. Инфраструктура достаточно сильно повреждена, сейчас идет работа по восстановлению инфраструктуры ЖКХ, — заявил Алексей Кулеба. "Мы ждем в ближайшие дни, даже не недели, а на днях, дополнительное выделение от правительства 600 миллионов гривен из резервного фонда, которые уже будут непосредственно идти на капитальные расходы нашей области. Это позволит нам завершить работы по подготовке к отопительному сезону", — сообщил чиновник. Точной даты начала отопительного сезона в Киевской области глава Киевской областной военной администрации не назвал.

Где не включат отопление этой зимой

Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных Россией областях – в оккупированных населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей тепла зимой может не быть. Не смогут дать тепло и в некоторых прифронтовых населённых пунктах, где инфраструктура сильно пострадала от обстрелов.

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