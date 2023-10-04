Когда включат отопление в школах Украины: ситуация в регионах

Отопительный сезон в школах Украины начинается раньше, чем тепло появляется в квартирах и домах людей, ведь учебные заведения относятся к объектам социальной сферы. Для включения отопления в школах их руководители направляют специальные обращения к местным властям.

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Когда включают отопление в школах 2023

Отопительный сезон в Украине стартует в основном 15 октября, однако тепло в батареи могут начать поставлять позже, ведь все зависит от температуры воздуха. Согласно нормам, в Украине отопительный сезон начинают тогда, когда в течение трех дней температура воздуха в среднем за сутки ниже +8 градусов. К примеру, в прошлом году батареи в домах украинцев начали включать в ноябре, ведь это позволяла теплая погода.

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Когда именно начинать отопительный сезон – решают местные власти. Именно поэтому в разных городах и селах Украины отопление могут начать включать в разные дни. Сначала теплоснабжением обеспечиваются школы, детсады, медицинские и культурные учреждения и только после них – дома граждан. Отметим, батареи в школах и других образовательных учреждениях включают на основе писем-обращений от этих заведений к местным властям.

Заметим, что согласно установленным в Украине санитарным нормам, во время отопительного сезона температура воздуха в классах и кабинетах школ должна составлять +17+20. По поводу влажности воздуха, то она должна быть в пределах 40-60%.

Отопительный сезон в Киеве

Еще в середине сентября начальник КГВА Сергей Попко заявил о подготовке города к отопительному сезону. Он отмечал, что особое внимание уделяется объектам социальной сферы – школам, детсадам, учреждениям здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социально-медицинским учреждениям.

Руководители теплоснабжающих предприятий и организаций получили распоряжение Совета обороны Киева обеспечить, чтобы в школах, детсадах, медучреждениях и других учреждениях теплоснабжения были готовы к подключению отопления.

"Дети в садах и школах, раненые бойцы в больницах – все должны быть с теплом. И вовремя. Нас ждет еще одна непростая зима", – предупреждал Попко.

Однако мэр Киева Виталий Кличко накануне предупредил об угрозе срыва отопительного сезона в столице из-за долгов государства перед городом по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение.

Система отопления/Фото: Unsplash

Отопительный сезон во Львове

Практически во всех школах Львова системы отопления готовы к отопительному сезону, за исключением 17-го лицея. Там идет ремонт, который планируют завершить до 15 октября. Об этом сообщила и. о начальника группы централизованного хозяйственного обслуживания учебных заведений Львовской городской тергромады Леся Меньшинина.

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Кроме того, в 400 учебных заведениях Львова и громады есть и генераторы, но они не обеспечивают отопление.

Отопительный сезон в Одессе

Отопление в одесских школах в прошлом году начали включать 8 ноября. Как будет с подключением одесских школ к отоплению в 2023 году, зависит от температуры воздуха. Однако уже известно, что Одесчина завершает подготовку к отопительному сезону: в готовности находятся 86% мощностей региона.

"86% — это неплохой показатель, учитывая климатические условия Одесчины, когда даже в ноябре или декабре бывают теплые дни. И мы понимаем, что впереди есть еще минимум месяц, но мы готовимся к тяжелой зиме", — сообщила накануне вице-премьер Ирина Верещук.

Отопительный сезон в Харькове

К отопительному сезону в Харькове полностью готовы школы и другие объекты образования, здравоохранения, социально-культурной сферы, физкультуры и спорта. Об этом в конце сентября сообщил директор Департамента по обеспечению жизнедеятельности Харькова Иван Кузнецов. По его словам, также в 99% жилых домов Харькова подготовлены системы тепло- и водоснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко 3 октября проинформировал, что на Харьковщине уровень подготовки к зиме жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы составляет 99,4%.

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