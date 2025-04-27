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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1079
Время на прочтение
1 мин

Когда водители могут не считаться с ограничением скорости: объяснение патрульного

Лимит скорости отменяют въезды в населенные пункты, обозначенные соответствующей табличкой.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
ограничение скорости

Ограничение скорости / © maximum.fm

Дорожные знаки для ограничения скорости часто устанавливают без дополнительных указателей, регламентирующих его действие.

В комментарии сайту SUV News патрульный полицейский объяснил, когда с ограничением скорости водители могут перестать считаться.

Он отметил, что отменяет действие дорожного знака 3.29 знак 3.30 «Конец зоны ограничения». Однако есть еще некоторые варианты.

В частности, лимит скорости отменяют въезды в населенные пункты, обозначенные табличкой 5.49. Здесь уже можно ехать со скоростью 50 км/ч.

Кроме того, действие ограничения скорости отменяется после проезда перекрестков. При этом заезды на АЗС, парковки и дворы перекрестками не считаются.

Не влияют на скоростные лимиты пешеходные переходы.

Если же знак об ограничении скорости сопровождается табличкой, на которой указано расстояние («3 км», «1 км» и т.п.), то водителям нужно соблюдать это требование именно на таком расстоянии.

К слову, превышение предельно допустимой скорости более чем на 20 км/ч грозит штрафом в 340 гривен, а более чем на 50 км/час - до 1 700 гривен.

Напомним, в Украине игнорирование штрафов за нарушение ПДД может иметь гораздо более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

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Дата публикации
Количество просмотров
1079
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