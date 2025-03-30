Когда военнообязанным могут заблокировать банковские счета: адвокат перечислил причины

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Уклонцам могут заблокировать банковские счета тогда, когда ТЦК выдает исполнительное производство за нарушение правил военного учета

Об этом рассказал адвокат Олег Мицик, передает «Эспрессо».

Юрист отметил, что в законе о мобилизации нет специальной нормы о блокировании банковских карт. Такое решение может осуществляться через исполнительное производство.

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«То есть, когда военнообязанный гражданин упустил не только повестку, но и постановление ТЦК, которое может прийти на почтовое отделение. После этого они приходят к адвокату и рассказывают басни о том, что не проживают там. Потом оказывается, что им дважды приходили подобные постановления. То есть процедуру выполнили. Перспектив отменить это решение в суде нет», – говорит Мицик.

Какие виды штрафов и способы их оплаты предусмотрены за нарушение правил военного учета

По словам адвоката, если человеку ТЦК, наложивший взыскание, не выслал его, то это можно обжаловать.

«Впрочем, мы должны понимать, что есть 17 тысяч грн — нижний предел, 25 тысяч грн — верхний предел и двойной размер в исполнительном внедрении», — говорит Мицик.

Он напомнил, что 13 марта был принят новый закон, пока не подписанный президентом.

«По этому закону разрешается признать нарушения и получить 17 тысяч грн, немедленно уплатить половину от 25 тысяч грн или после поступления производства тоже половину от 25 тысяч грн, избегая блокировки счетов», — говорит юрист.

Раньше мы писали, скольким уклонистам в Украине заблокировали счета.

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