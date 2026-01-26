Когда военнослужащие могут получить "оздоровительные"

Военный ВСУ / © Getty Images

Военнослужащие ВСУ имеют право на ежегодное пособие для оздоровления. Она составляет размер месячного денежного довольствия.

Об этом напомнили в Министерстве обороны Украины.

Право на пособие возникает одновременно с правом на ежегодный основной отпуск. Продолжительность отпуска в первый год службы исчисляется пропорционально — 1/12 за каждый полный месяц службы до конца года. Таким образом, уже после первого полнолуния службы военные могут воспользоваться отпуском и получить помощь для оздоровления.

«Закон предусматривает, что одновременно на отпуске не может быть больше 30% личного состава определенной категории подразделения. Также могут существовать другие объективные причины отказа, например утвержденный график отпусков», — добавили в ведомстве.

Денежная помощь выплачивается как в случае выбытия военных в отпуск полной или частичной продолжительности, так и без отпуска по рапорту военнослужащего и на основании приказа командира или высшего командира с указанием суммы помощи.

Ранее сообщалось, что в Украине УБД имеют гарантированное законом право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель. Больше об этом читайте в новости.