Когда война в Украине закончится: командир "Ахиллеса" назвал вероятный год

Реклама

Предпосылки для завершения войны в Украине могут появиться во второй половине 2027 года. До конца этого года могут произойти наиболее жесткие бои на линии фронта.

Такое предположение сделал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире «Армия Медиа».

Он подчеркнул, что Украине важно выстоять на протяжении тяжелых времен, чтобы заключить мирное соглашение на выгодных условиях.

Реклама

«У нас есть потенциал для того, чтобы выстоять. И когда мы выстоим, тогда будет подписано мирное соглашение на тех условиях, которые позволят нам сохранить государственность, сделать страну процветающей», — сказал командир «Ахиллеса».

Федоренко отметил, что диктаторская власть Путина уже шатается и «он не бессмертен».

По его словам, на фоне финансово-экономического кризиса, который наступает в РФ, армия государства-агрессора еще в течение этого года будет пытаться достичь успехов на поле боя.

«2026 — это год финальных, наиболее жестких сражений, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, и Харьковской областях. 2027 год, первая половина, начнется спадание интенсивности ведения боевых действий», — спрогнозировал Федоренко.

Реклама

После этого, по его мнению, появятся предпосылки для завершения войны, а в перспективе — возможность политико-дипломатическим способом вернуть те территории, которые являются нашими по определению.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов.