Когда возобновится сообщение через Винницу, Хмельницкий и Тернополь: в "Укрзалізниці" сообщили подробности

По состоянию на вечер 14 мая поезда "Укрзалізниці" по подольскому региону через Винницу, Хмельницкий и Тернополь курсируют в объезд в результате работ по ликвидации последствий обстрелов.

В "Укрзалізниці" ответили на несколько типовых вопросов на этот счет.

Когда возобновится сообщение через Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Пока возобновление рейсов зависит не от железной дороги, ведь железнодорожники ремонт пути завершили менее чем за сутки. Слово за военной администрацией в регионе, поскольку это вопрос безопасности.

Можно ли доехать с билетом до Винницы, Хмельницкого, Тернополя, если поезд туда не следует

Для доставки пассажиров из станций на участки Винница — Хмельницкий — Тернополь "Укрзалізниця" организовала шаттловое движение пригородными поездами. Все они курсируют ориентировочно раз в два часа, иногда ожидают подольше для удобной пересадки на конкретный рейс.

Опция 1: Хмельницкий – Винница – Казатин-1, если вы следуете в киевском или запорожском направлениях.

Опция 2: Казатин-1 – Винница – Хмельницкий для пересадки из киевских и днепровских поездов.

Опция 3: Черный Остров* — Тернополь — Красное доставит вас на поезда в направлении Львова, Киева, Перемышля.

Опция 4: Красное — Тернополь — Черный Остров* позволяет добраться Хмельницкому пересадкой прежде всего из международных и карпатских рейсов.

Автобусные шаттлы от Хмельницкого вокзала до станции Черный Остров все еще бесплатно доставляют пассажиров. Это будет продолжаться до момента восстановления полноценного железнодорожного движения по участку.

Можно ли сдать билет? Сколько процентов вернут?

В любой кассе можно сдать билет. Возвратят 100% средств в случае невозможности добраться до своего рейса по причине изменения маршрута.

Если человек уезжает в объезд, когда этот рейс прибудет?

Железнодорожники уделяют огромное внимание безопасности курсирования, наши диспетчеры «ведут» каждый рейс круглосуточно — сейчас по украинским путям едут и первые лица государств, и эвакуированные и раненые гражданские, и стратегические грузы, поэтому мы максимально внимательны. Потому беспокоиться точно не стоит. А следить за всеми задержками вы можете даже самостоятельно на портале "вз-везем".

По состоянию на 21:00 в воскресенье, кроме уже традиционной задержки поезда из Будапешта по причине масштабных реконструкций в Венгрии, задерживаются более часа только 4 рейса из 78:

№59/60 Чоп — Киев (+3:41);

№57/58 Ворохта — Киев (+2:26);

№55/56 Киев — Яремче (+2 часа);

№85/86 Львов — Запорожье (+1:31)

Напомним, враг в ночь на 14 мая нанес ракетные удары по Тернополю. Сейчас спасатели уже ликвидировали возгорание в складских помещениях.

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