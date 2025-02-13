Когда возобновят авиаперелеты: аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air – детали

С 11 по 13 февраля продолжались переговоры делегации аэропорта "Борисполь" с европейским лоукостером.

Руководство международного аэропорта "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air об оперативном запуске авиаперевозок после открытия воздушного пространства.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта Борисполь после открытия воздушного пространства", — говорится в заявлении.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский назвал эти переговоры еще одним необходимым этапом, приближающим нас к перезапуску полетов.

По его словам, продолжается работа по подготовке приема рейсов, обслуживанию пассажиров и грузов.

"Йожеф Варади подтвердил, что Wizz Air имеет четкий и масштабный план возвращения на украинский рынок", – сказал он.

В то же время, лоукостер Wizz Air пока эти переговоры не комментировал.

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Напомним, ранее авиаэксперт объяснил, какие риски ждут пилотов и пассажиров, если открыть во время войны международный аэропорт "Львов", о чем заявили в аэропорту, комментируя возможность возобновления рейсов в военное время в Украине.

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