Когда возобновят электроснабжение в Харькове – ответ "Укрэнерго"

Владимир Кудрицкий рассказал, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру города.

У энергетиков уже есть план возобновления электроснабжения в Харькове, предусматривающий два этапа. Первоочередная задача – подключить к сети критическую инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Наш план для города следующий. Во-первых, нужно запитать критическую инфраструктуру. Эта задача уже практически выполнена. Вторая очередь – население. Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить в электропитание Харькова еще 40-50% тех возможностей, которые есть на этот момент", – рассказал глава Укрэнерго.

По словам Кудрицкого, после восстановления электропитания на первоочередных объектах начнется второй этап – энергетики должны возобновить нормальную схему электроснабжения в городе. По предварительным оценкам, на это уйдет несколько дней.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия совершила очередную мощную атаку на украинские города. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах отключено электроснабжение, есть перебои с тепло- и водоснабжением.

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