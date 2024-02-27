Когда ВР примет громкий законопроект о мобилизации: нардеп объяснил, от чего это зависит

Дата голосования за законопроект о мобилизации будет зависеть от того, сколько документ будет рассматриваться в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил секретарь Комитета, нардеп Роман Костенко, передает "Киев 24".

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"Действительно, будет зависеть от того, как будет двигаться в комитете, потому что есть право каждого практически подавшего правки депутата приходить защищать свои правки на комитете. Вот какая интенсивность будет: будут приходить коллеги или нет. Это может быть как в начале марта, в первой его половине, так же – и до апреля. Смотрит, вынесен в зал (для голосования. – Ред.), я думаю, точно в начале марта. А когда проголосован, это уже другой вопрос", – сказал депутат.

При этом он отметил, что сроки, когда документ могут проголосовать в парламенте, пока нельзя назвать, потому что в законопроект подали 4195 правок.

"Будет зависеть от того, какие депутаты будут ставить правки, которые не будут, какие будут в подтверждение ставить. То есть согласно регламенту много есть процедур, поэтому это будет не быстро, но некоторые эксперты говорят — примерно до апреля он будет принят", — подытожил Костенко.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

Также сообщалось, что в новый законопроект о мобилизации внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

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