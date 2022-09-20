Когда ВСУ могут освободить правый берег Херсонской области – генерал США сделал прогноз

Об этом бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью РБК-Украина.

"Это будет сделано в ближайшие недели, по моему мнению. Я не знаю плана украинского Генштаба и не должен знать. Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности", — сказал он.

Также Ходжес заявил, что он поражен настойчивым методическим подходом ВСУ к истощению российских войск в Херсонской области.

"Нет необходимости ввязываться в большое бой, если россиян там можно изолировать и уничтожить, или захватить в плен", — добавил генерал.

Напомним, генерал США Бен Ходжес назвал сроки, когда ВСУ смогут освободить Крым и отбросить оккупантов в Луганской области до позиций, которые они занимали до 23 февраля.

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