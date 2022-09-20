Когда ВСУ смогут освободить Крым и отбросить оккупантов в Луганской области – генерал США назвал сроки

Вооруженные силы Украины до конца 2022 года могут оттеснить российских оккупантов в Луганской области к тем позициям, которые они занимали до 23 февраля.

Также есть вероятность, что украинские военные деоккупируют Крым до середины 2023 года.

Такое мнение высказал в блиц-интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, не позволяя им перегруппироваться, возобновить свои силы", — сказал он.

Также он добавил, что, вероятно, в следующем году ВСУ освободят Крым.

"Я бы ожидал, что украинские войска освободят Крым до середины следующего года", — отметил он.

Напомним, оккупанты в Крыму начали строить защитные сооружения на админгранице с Херсонщиной. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, в Чонгаре российские военные заставляют местных жителей рыть окопы и строить блиндажи. По его словам, российские оккупационные войска уже понимают, что вход Вооруженных сил Украины в Крым – это только вопрос времени.

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