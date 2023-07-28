Когда ВСУ выйдут на границы 91 года: главный пограничник сделал заявление

Давать публичный прогноз глава Госпогранслужбы отказался.
Украинские защитники продолжают шаг за шагом освобождать наши территории. Однако, к сожалению, в этом году ВСУ не успеют выйти на государственную границу с Россией.
Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эксклюзивном комментарии ТСН.
"В следующем году к этому празднику (Дню Украинской Государственности, 28 июля, – ред.) это точно произойдет", – уверяет Дайнеко.
Он подчеркнул, что речь идет о выходе на государственные границы 1991 года.
Отметим, что руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что до освобождения Крымского полуострова от российских оккупантов осталось ждать недолго. Отвечая на вопрос о том, когда украинские войска войдут в Крым, глава украинской военной разведки коротко и четко ответил: "Скоро". Точной даты деоккупации полуострова Буданов называть не стал, а еще раз заверил, что произойдет это вскоре.
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