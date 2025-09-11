Когда введут расторжение брака через "Дію": стала известна дата

Приложение Дія

В утвержденной Кабмином Программе действий правительства на 2025 год, переданной на рассмотрение парламента, предусмотрена цифровизация процессов регистрации актов гражданского состояния и нотариата.

В частности, речь идет об услугах в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении нотариальных действий в результате введения Единой государственной электронной системы е-нотариата. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Критерии достижения в 2025 году:

до 31 декабря приняты нормативно-правовые акты для обеспечения возможности подачи заявления для верификации сведений о физическом лице и электронном отображении актовых записей средствами Портала Дія;

до 30 ноября представлен в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании процедуры предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, расширении возможности предоставления таких услуг средствами Портала Дія;

до 31 декабря введена услуга по государственной регистрации расторжения брака в электронной форме с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);

до 31 декабря обеспечено функционирование Единой государственной электронной системы е-нотариата и его составляющих систем;

до 31 декабря создан Департамент кибербезопасности в структуре ГП «Национальные информационные системы» и внедрены технологии построения процессов по киберзащите.

Критерии достижения в 2026 году:

до 31 декабря не менее 20% регистрационных действий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется в электронной форме, в том числе средствами Портала Дія;

до 31 декабря 100% нотариальных действий, которые будут совершены нотариусами, регистрируется в Электронном реестре нотариальных действий, составляющих Единую государственную электронную систему э-нотариата;

до 31 декабря введен экспериментальный проект по дистанционному совершению нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме. Ориентировочно 20 процентов доверенностей (от количества удостоверенных доверенностей в бумажной форме) удостоверяется дистанционно через мобильное приложение Портала Дія (Дія);

до 31 декабря 100% единых и государственных реестров, держателем которых является Минюст, подключены к системе централизованного мониторинга киберугроз Департамента кибербезопасности государственного предприятия «Национальные информационные системы» с круглосуточной аналитикой.

Напомним, в приложении «Действие» теперь доступны новые цифровые документы: свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.