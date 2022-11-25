Когда выключили свет: быстрый и простой паштет из печени на бутерброды

Из-за постоянных отключений света нужно всегда иметь в доме этот простой паштет из печени, который можно намазать на хлеб. Рецепт в материале ТСН.ua
Для приготовления этого паштета вам нужно всего два ингредиента, но его вкус получается непревзойденным:
- 250 г печени;
- 250 г сливочного масла;
- соль, перец, специи, гвоздика по вкусу.
Как приготовить паштет из печени и масла
Процесс приготовления очень прост. Вы можете сделать паштет из печени и масла в то время, когда у вас будет свет, а затем наслаждаться вкусным и полезным перекусом. Для приготовления подходит свиная или говяжья печень.
Что нужно делать:
- Тщательно очистите печень, промойте ее и нарежьте на кусочки.
- Затем их нужно бланшировать в кипящей воде и охладить.
- Пробейте блендером или пропустите через мясорубку.
- Добавьте сливочное масло и тщательно разотрите.
- По вашему вкусу добавьте специи, гвоздику, соль и перец.
Такой паштет из печени и сливочного масла лучше всего хранится в холодильнике в стеклянной баночке.