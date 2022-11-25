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Когда выключили свет: быстрый и простой паштет из печени на бутерброды

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
4127
Время на прочтение
1 мин
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Когда выключили свет: быстрый и простой паштет из печени на бутерброды

Когда выключили свет: быстрый и простой паштет из печени на бутерброды / Фото: Pexels

Из-за постоянных отключений света нужно всегда иметь в доме этот простой паштет из печени, который можно намазать на хлеб. Рецепт в материале ТСН.ua

Для приготовления этого паштета вам нужно всего два ингредиента, но его вкус получается непревзойденным:

  • 250 г печени;
  • 250 г сливочного масла;
  • соль, перец, специи, гвоздика по вкусу.

Как приготовить паштет из печени и масла

Процесс приготовления очень прост. Вы можете сделать паштет из печени и масла в то время, когда у вас будет свет, а затем наслаждаться вкусным и полезным перекусом. Для приготовления подходит свиная или говяжья печень.

Что нужно делать:

  1. Тщательно очистите печень, промойте ее и нарежьте на кусочки.
  2. Затем их нужно бланшировать в кипящей воде и охладить.
  3. Пробейте блендером или пропустите через мясорубку.
  4. Добавьте сливочное масло и тщательно разотрите.
  5. По вашему вкусу добавьте специи, гвоздику, соль и перец.

Такой паштет из печени и сливочного масла лучше всего хранится в холодильнике в стеклянной баночке.

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Дата публикации
Просмотры
4127
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