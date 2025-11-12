Когда выпадет снег: синоптик дала прогноз, куда "зима" придет в ноябре

Зима / © unsplash.com

Украинцам пока не стоит ждать снегопадов. Однако «зима» посетит некоторые регионы.

Об этом рассказала синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха в телемарафоне.

Предпосылок для образования снежного покрова на территории Украины в ближайшее время не ожидается.

«Пока таких интенсивных процессов, которые в дальнейшем образовывали бы снежный покров, в ближайшей синоптической перспективе нет», — подчеркнула она.

Где все же возможна «зима»

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней на большей части территории Украины осадки с мокрым снегом также не прогнозируются.

Единственным исключением станет высокогорье Карпат. Именно туда, по прогнозам, может в ноябре придти «зима».

Как отметила Птуха, только в высокогорных районах Карпат при прохождении атмосферных фронтов возможны смешанные осадки и мокрый снег.

Напомним, нынешняя зима в Европе, в том числе и в Украине, будет мягкой и относительно сухой из-за влияния феномена Ла-Нинья. Снегопадов ожидается меньше обычного, а настоящих сугробов украинцам ждать не стоит. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере континента, в то время как в большинстве регионов будет преобладать умеренная, бесснежная погода.