Когда взойдет первая звезда: время для Сочельника в разных регионах Украины

После появления первой звезды, украинцы традиционно сядут за сочельник, время которого отличается в зависимости от региона.

24 декабря 2025 года украинцы смогут увидеть первую звезду — Капеллу, которая в этот день станет первой видимой звездой на вечернем небе. Именно с появлением первой звезды традиционно начинают Сочельник и садятся к рождественскому ужину.

Об этом пишет ТСН.

Первая звезда символизирует Вифлеемскую звезду и является важной частью рождественской традиции для миллионов украинских семей.

Время восхождения первой звезды отличается в зависимости от региона. Ранее всего она появится на востоке страны, а позже всего — на западе.

Самое раннее время

  • Луганск — 16:08

  • Харьков — 16:15

  • Сумы — 16:18

Центральная Украина

  • Полтава — 16:23

  • Днепр — 16:25

  • Черкассы — 16:34

  • Киев — 16:36

  • Кропивницкий — 16:36

Юг

  • Николаев — 16:42

  • Одесса — 16:49

  • Херсон — 16:41

  • Запорожье — 16:27

  • Симферополь — 16:40

  • Севастополь — 16:43

Запад Украины

  • Винница — 16:49

  • Хмельницкий — 16:54

  • Тернополь — 16:59

  • Львов — 17:04

  • Ивано-Франковск — 17:05

  • Черновцы — 17:02

  • Ужгород — 17:16

Север

  • Чернигов — 16:29

  • Житомир — 16:45

  • Ровно — 16:53

  • Луцк — 16:56

Разница во времени появления первой звезды между востоком и западом Украины составляет более одного часа. Астрономы отмечают, что Капелла — одна из самых ярких звезд ночного неба, поэтому ее хорошо видно даже в сумерках.

Напомним, в материале ТСН рассказывалось о том, какие есть традиции на Сочельник, что должно быть на столе и что категорически запрещено.

