- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда взойдет первая звезда: время для Сочельника в разных регионах Украины
После появления первой звезды, украинцы традиционно сядут за сочельник, время которого отличается в зависимости от региона.
24 декабря 2025 года украинцы смогут увидеть первую звезду — Капеллу, которая в этот день станет первой видимой звездой на вечернем небе. Именно с появлением первой звезды традиционно начинают Сочельник и садятся к рождественскому ужину.
Об этом пишет ТСН.
Первая звезда символизирует Вифлеемскую звезду и является важной частью рождественской традиции для миллионов украинских семей.
Время восхождения первой звезды отличается в зависимости от региона. Ранее всего она появится на востоке страны, а позже всего — на западе.
Самое раннее время
Луганск — 16:08
Харьков — 16:15
Сумы — 16:18
Центральная Украина
Полтава — 16:23
Днепр — 16:25
Черкассы — 16:34
Киев — 16:36
Кропивницкий — 16:36
Юг
Николаев — 16:42
Одесса — 16:49
Херсон — 16:41
Запорожье — 16:27
Симферополь — 16:40
Севастополь — 16:43
Запад Украины
Винница — 16:49
Хмельницкий — 16:54
Тернополь — 16:59
Львов — 17:04
Ивано-Франковск — 17:05
Черновцы — 17:02
Ужгород — 17:16
Север
Чернигов — 16:29
Житомир — 16:45
Ровно — 16:53
Луцк — 16:56
Разница во времени появления первой звезды между востоком и западом Украины составляет более одного часа. Астрономы отмечают, что Капелла — одна из самых ярких звезд ночного неба, поэтому ее хорошо видно даже в сумерках.
Напомним, в материале ТСН рассказывалось о том, какие есть традиции на Сочельник, что должно быть на столе и что категорически запрещено.