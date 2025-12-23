Когда взойдет первая звезда: время для Сочельника в разных регионах Украины

Карта / © ТСН

24 декабря 2025 года украинцы смогут увидеть первую звезду — Капеллу, которая в этот день станет первой видимой звездой на вечернем небе. Именно с появлением первой звезды традиционно начинают Сочельник и садятся к рождественскому ужину.

Первая звезда символизирует Вифлеемскую звезду и является важной частью рождественской традиции для миллионов украинских семей.

Время восхождения первой звезды отличается в зависимости от региона. Ранее всего она появится на востоке страны, а позже всего — на западе.

Самое раннее время

Луганск — 16:08

Харьков — 16:15

Сумы — 16:18

Центральная Украина

Полтава — 16:23

Днепр — 16:25

Черкассы — 16:34

Киев — 16:36

Кропивницкий — 16:36

Юг

Николаев — 16:42

Одесса — 16:49

Херсон — 16:41

Запорожье — 16:27

Симферополь — 16:40

Севастополь — 16:43

Запад Украины

Винница — 16:49

Хмельницкий — 16:54

Тернополь — 16:59

Львов — 17:04

Ивано-Франковск — 17:05

Черновцы — 17:02

Ужгород — 17:16

Север

Чернигов — 16:29

Житомир — 16:45

Ровно — 16:53

Луцк — 16:56

Разница во времени появления первой звезды между востоком и западом Украины составляет более одного часа. Астрономы отмечают, что Капелла — одна из самых ярких звезд ночного неба, поэтому ее хорошо видно даже в сумерках.

