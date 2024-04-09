Когда заканчивается учебный год в школах в 2024 году: Минобразования назвало дату начала летних каникул

В Минобразования рассказали, когда начинаются летние каникулы 2024 года в Украине.

Министерство образования Украины определило соответствующие даты и дополнительно разрешило устанавливать графики каникул на местах.

Когда начинаются летние каникулы в 2024 году

Для преодоления образовательных пробелов, образовавшихся из-за полномасштабной войны в Украине, МОН решил добавить еще один месяц. К слову, даты учебного года определялись в соответствии с постановлением правительства от 28 июля 2023 г. № 782.

Так, Минобразования рекомендует местным властям и школам самостоятельно определять дату последнего звонка и летних каникул. Однако в основном в украинских школах последний звонок в этом году прозвучит 31 мая.

Летние каникулы 2024 по рекомендации МОН начнутся 29 июня 2024 и закончатся 31 августа 2024.

Стоит отметить, что в июне в школах может продолжаться аттестация, а также так называемые компенсаторные занятия, которые были созданы для преодоления образовательных потерь.

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