Когда закончатся отключения света в Украине: ответ "Укрэнерго"

Блэкаут

Реклама

Украинцы продолжают жить в условиях аварийных отключений электроэнергии, планируя свой день между периодами, когда есть свет. Главный вопрос, который беспокоит всех, когда наконец ситуация стабилизируется? В «Укрэнерго» ответили, однако он вряд ли порадует.

Об этом рассказал глава Укрэнерго Виталий Зайченко для РБК-Украина.

По его словам, на полную стабилизацию энергосистемы понадобится не менее недели. Именно такой термин требуется специалистам, чтобы наладить работу сетей после возникновения критической ситуации.

Реклама

«Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся через неделю», — заявил Зайченко.

В то же время, глава «Укрэнерго» подчеркнул, что недельный срок является общим прогнозом по стране. Для некоторых регионов этот период может быть длиннее. Ситуация на местах будет зависеть от многих факторов, включая уровень потребления и состояние локальных сетей.

Зайченко уточнил, что даже в течение этой стабилизационной недели в отдельных областях возможны аварийные отключения, особенно в пиковые часы нагрузки на сеть.

Напомним, утром 16 октября по всей Украине начали применять графики аварийных отключений света. В «Укрэнерго» объяснили, что это является следствием очередной ночной атаки россиян на объекты энергетики, а также предварительных ударов.

Реклама

Ограничения, продолжительность которых не прогнозируется, затронули ряд областей, в частности, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской.