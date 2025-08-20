ТСН в социальных сетях

Когда закончится новый учебный год: ответ МОН

Все, что важно знать учащимся, их родителям и педагогам.

С 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года продлится новый учебный год — соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. В то же время в Министерстве образования отмечают: июнь не считается обязательным для посещения уроков.

Об этом говорится в сообщении МОН.

Кто определяет дату завершения обучения

В последний день учебного года будет 30 июня, однако школы имеют право сами выбирать дату окончания занятий и начала каникул. Это решение принимает педагогический совет, учитывая:

  • учебная погрузка учащихся и заведения;

  • ситуацию в регионе;

  • потребности и состояние школьников;

  • готовность педагогов продолжать обучение.

Что учебные заведения могут делать в июне

Школы могут завершить год в мае или использовать июнь для других форматов работы:

  • консультаций,

  • индивидуальных занятий,

  • проектных дней,

  • обучающих экскурсий.

В МОН отмечают, что такие меры помогают компенсировать образовательные потери, однако они являются правом школы, а не обязанностью.

