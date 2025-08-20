- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда закончится новый учебный год: ответ МОН
Все, что важно знать учащимся, их родителям и педагогам.
С 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года продлится новый учебный год — соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. В то же время в Министерстве образования отмечают: июнь не считается обязательным для посещения уроков.
Об этом говорится в сообщении МОН.
Кто определяет дату завершения обучения
В последний день учебного года будет 30 июня, однако школы имеют право сами выбирать дату окончания занятий и начала каникул. Это решение принимает педагогический совет, учитывая:
учебная погрузка учащихся и заведения;
ситуацию в регионе;
потребности и состояние школьников;
готовность педагогов продолжать обучение.
Что учебные заведения могут делать в июне
Школы могут завершить год в мае или использовать июнь для других форматов работы:
консультаций,
индивидуальных занятий,
проектных дней,
обучающих экскурсий.
В МОН отмечают, что такие меры помогают компенсировать образовательные потери, однако они являются правом школы, а не обязанностью.
Напомним и о 8 вещах, о которых должны помнить родители, ведь подготовка к школе — это не только списки учебников и ручек.
Также психологи дали советы, как эмоционально подготовить ребенка к обучению. Для многих детей это сложный период.